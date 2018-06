Le plus grand H&M de France ouvre ses portes à Paris

À deux pas des Galeries Lafayette et du Printemps, boulevard Haussmann. A quelques encablures de l’Opéra de Paris. H&M a choisi l’hyper-centre parisien, un quartier ô combien touristique, synonyme de passage, pour lancer son nouveau "flagship" : un bâtiment entièrement rénové de 5000 m², répartis sur six étages. L’inauguration a lieu ce mercredi. Et il y a fort à parier que vous y serez nombreuses, mesdames (et vous aussi, messieurs !). L’enseigne d’habillement suédoise entend bien tordre le cou à la concurrence et disons que, sur le plan de la communication, c’est plutôt réussi : panneaux, spots publicitaires et une ouverture qui intervient à une semaine seulement des soldes d’été.