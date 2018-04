Le pomelo : un agrume de qualité produit exclusivement en Corse

Issu d'un croisement d'un pamplemousse et d'une orange, le pomelo est introduit sur l'île de beauté en 1980 et est reconnu par une indication géographique protégée pour la qualité de son goût. La Corse produit les 80% de pomelos que consomme la France. Portrait en images de Pierre-Paul Monteil, producteur d'agrumes à Lucciana en Haute-Corse et de Sébastien di Franco, créateur de "Babbone rossu".



