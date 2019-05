Le prix de l'électricité bondit de 5,9% : ce qui change pour votre budget en juin

C'est l'effet boomerang. "Le tarif réglementé de l'électricité va augmenter en moyenne de 5,9% au 1er juin", a confirmé, quelques jours avant le jour J, une source gouvernementale interrogée par LCI. La hausse du tarif a été publiée au journal officiel ce jeudi. Cette augmentation concerne environ 25 millions de foyers abonnés au tarif bleu d'EDF. Elle représente un surcoût estimé en moyenne à 85 euros par an.





Rappelons que le gouvernement avait décidé au début de l'hiver le gel de la hausse de ce tarif pendant toute la période de chauffe pour répondre au mouvement social des Gilets jaunes réclamant une amélioration du pouvoir d'achat. Maintenant que les radiateurs sont éteints, ou presque, il n'est plus question de repousser davantage les propositions de la Commission de régulation de l'énergie, qui avait préconisé en février d'appliquer cette forte hausse dès que possible. Cet organisme indépendant est chargé de proposer au gouvernement une grille tarifaire tenant compte des différents coûts et du prix du marché de cette énergie.