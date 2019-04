Le prix des carburants égale (presque) le pic d'octobre 2018 : pourquoi la hausse devrait se poursuivre

INFOGRAPHIES - En nette hausse depuis plusieurs semaines, les prix à la pompe se rapprochent de plus en plus du pic de début octobre, qui avait marqué le début de la contestation des Gilets jaunes. Fin avril, pour le Super SP95, l'écart n'est ainsi que d'un petit centime. En cause : le rebond des cours du pétrole liés au durcissement des relations entre les Etats-Unis et l'Iran.