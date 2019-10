Le prix des cigarettes augmentera de 50 centimes au 1er novembre

TABAC - Le prix du tabac va augmenter de 50 centimes à partir du 1er novembre prochain, à la suite d'une hausse des taxes prévues par le gouvernement. C'est la neuvième révision du prix sous le gouvernement Macron, élu en mai 2017.

Parmi les marques du groupe Philip Morris, le paquet de Winston (paquet souple) passe de 8,50 euros à 9 euros, celui de Camel filtre atteint 9,10 euros contre 8,60 euros auparavant et celui de Marlboro Red, qui coûtait 8,80 euros, s'établit à 9,30 euros.

Le prix du paquet de cigarettes augmente dès vendredi prochain. Le 1er novembre, le prix de vente augmentera d'environ 50 centimes. Une hausse due aux taxes prévues par le gouvernement, qui vise un paquet à 10 euros fin 2020. Le but ? Réduire la consommation de tabac en France. Publié au Journal officiel mercredi, un arrêté ministériel daté du 17 octobre fixe les nouveaux prix, une semaine avant leur entrée en vigueur. Ceux-ci sont en hausse, en raison de l'application du second relèvement de taxes de 50 centimes, programmé cette année - le premier était intervenu en mars.

Chez Japan Tobacco International, le prix des Camel sans filtre passe à 9,10 euros contre 8,60 euros, soit là encore une hausse de 50 centimes. Du côté de la Seita, filiale française du britannique Imperial Tobacco (groupe Imperial Brands), le prix du paquet de Gauloises blondes, qui était de 8,50 euros, passe à 9 euros. Au sein des produits phare de British American Tobacco, le prix des Lucky Strike Bleu Classic monte à 8,90 euros contre 8,40 euros auparavant et celui des Winfield rouge passe à 9 euros contre 8,60 euros - soit une hausse, légèrement moindre, de 40 centimes.

Il y a un an et demi, le 1er mars 2018, le gouvernement avait fortement relevé les taxes, conduisant le prix du paquet moyen à atteindre 8 euros, contre 7,30 euros auparavant pour les Marlboro Red par exemple. Cela avait fait chuter les ventes de 9,32% l'an dernier. En France, ce sont les industriels du tabac qui fixent les prix de vente mais l'État peut inciter à des augmentations en faisant varier les taxes, qui représentent plus de 80% du prix.