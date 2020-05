Les prix des masques chirurgicaux et gels hydroalcooliques plafonnés jusqu'au 10 juillet

A défaut de gratuité, la prolongation de l'encadrement de leur prix était attendue. Les masques chirurgicaux (non réutilisables et dont la durée d'efficacité est de 4 heures) comme le gel hydroalcoolique (préconisé lorsque le lavage des mains à l'eau et au savon n'est pas possible) font l'objet d'un décret publié ce vendredi 22 mai. Le texte prolonge en effet un plafonnement des prix décidé précédemment et qui devait prendre fin samedi 23 mai pour les masques et dimanche 31 mai pour le gel.

Si le plafond s'appliquant aux masques n'a pas bougé, celui qui concerne le gel à en revanche été légèrement abaissé. Concrètement, voici les tarifs maximaux s'appliquant désormais :

• Pour les masques : 95 centimes l’unité pour ceux vendus au détail, et 80 centimes s'ils sont vendus en gros.

• Pour les flacons de gel : 2,64 euros les 100 ml (contre un maximum de 3 euros précédemment) ; 1,76 euro les 50 ml et 4,40 euros les 300 ml.