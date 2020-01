Le rendement du livret A va encore baisser en février : comment gagner plus sans risque ?

Le livret A est l'un des placements préférés des Français. Même si son rendement annuel, qui va passer de 0,75% à 0,5% le 1er février, reste en dessous de l'inflation, il continue de séduire les épargnants. Il est en effet apprécié pour sa simplicité et sa sécurité. Si bien qu'en 2019, les Français y ont déposé plus de 14 milliards d'euros, soit 40% de plus qu'un an plus tôt. Ce support cumule ainsi un encours de 298 milliards d'euros, derrière l'assurance vie (1.800 milliards d'euros) et le compte courant (400 milliards d'euros).

Avec la nouvelle baisse, existe-t-il cependant d'autres solutions pour placer ses économies ou pour améliorer sa retraite sans pour autant prendre le risque de perdre sa mise ?