Le retour des cèpes de printemps fait le bonheur des amateurs de champignons

C'est une saison exceptionnelle pour les cèpes de printemps. Élisabeth Pajot, cueilleuse de champignons, se réjouit d'avoir pu en ramasser au fond des bois. Une découverte qu'elle entend bien tenir secret pour ne pas raviver la concurrence. Cette variété de champignons rare et très réputée pour sa saveur est vendue par les grossistes à 20 euros le kilo aux restaurants. En cette année 2018, la cueillette est bien plus importante qu'auparavant.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.