Le soleil a rendez-vous avec les soldes

Les soldes d'été vont commencer dès ce mercredi 27 juin pour la grande majorité des départements. Le retour du soleil signifie une très bonne perspective de vente pour les commerçants, après les vagues de pluies récentes. En effet, le printemps a été tellement pluvieux que les robes et les tee-shirts sont restés dans les rayons.



