Le succès de la déco à petit prix

Le budget annuel moyen que nos compatriotes consacrent à la décoration atteint environ 400 euros. Cette passion tricolore se traduit à présent par la multiplication des enseignes dédiées à l'ameublement et à la maison. Ces magasins de décorations low cost affichent des prix défiant toute concurrence et sont devenus de véritables temples des bonnes affaires.



