Le superéthanol, une solution à la hausse des prix des carburants

Depuis le mois de janvier 2018, les prix des carburants continuent à grimper très fortement. Le gazole est désormais, en moyenne, à 1,48 euro le litre et le sans plomb 95 à 1,56 euro. Pour faire des économies, certaines personnes choisissent d'opter pour le superéthanol, vendu à près de 0,73 euro le litre. Pour l'utiliser, il suffit juste d'adapter la voiture en installant un kit spécial.



