Le thé, notre passion commune

Le thé est la boisson la plus consommée dans le monde. Depuis l'Antiquité, il est paré de mille vertus. Aujourd'hui, plus d'une personne sur deux en boit chaque jour dans notre pays et le nombre de consommateurs a été multiplié par trois en 25 ans. Pour attirer plus de personnes, les marques ont donc décidé de diversifier les modes d'achat à l'exemple des distributeurs automatiques, accessibles à tout moment pour la plupart, ou des box livrées à domicile.



09/05/2018