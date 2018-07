Leclerc se lance dans la fourniture d'électricité

L'enseigne de la grande distribution Leclerc va aussi fournir de l'électricité aux particuliers. Le secteur est ouvert à la concurrence, et le consommateur aura le choix entre une vingtaine de fournisseurs. En plus, il peut se regrouper dans des association de consommateurs comme UFC que choisir, 60 millions de consommateurs ou Familles de France pour pouvoir négocier des tarifs préférentiels. Mais la majorité reste fidèle à l'EDF. Les détails sur les rabais et la tarification à prix fixe en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.