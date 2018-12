Lego, Fifa 19, Goncourt, disque de Johnny... ces cadeaux à racheter à moindre prix aux déçus de Noël

Si vous cherchez des cadeaux comme neufs à prix réduit, sautez donc sur l'occasion pour les racheter à leurs premiers destinataires qui cherchent à s'en débarrasser, que ce soit parce qu'ils ont reçu l'objet en double ou parce qu'il n'est pas à leur goût. Quelles que soient leurs raisons, un sondage dévoilé par Rakuten mi-décembre montrait que ce sont les cadeaux de la famille éloignées (33%), des collègues (26%), des amis (18%) et des beaux-parents (15%) dont on cherche le plus facilement à se séparer. A l'inverse, les scrupules semblent prendre le dessus pour ceux des très proches tels que les parents (6%), les frères et sœurs (4%), les enfants (4%) et enfin les conjoints (2%).