Les 10 milliards débloqués par Macron sont allés renforcer l'épargne

Ainsi, le taux d'épargne hexagonal a littéralement explosé, avec un niveau de 15,6%, son plus haut niveau depuis 2012. 10 milliards d'euros ont été affectés au livret A et 11 milliards à l'assurance-vie, contre 8 milliards d'euros chacun au total en 2018. Preuve supplémentaire que la dynamique d'une économie nationale fonctionne à la confiance, ces placements ne sont pas les plus rémunérateurs. Le taux d'intérêt affecté au livret A est bloqué à 0,75% au moins jusqu'à 2020, le gouvernement ayant décidé son gel en vue de favoriser le financement du logement social. Un taux qui le situe donc... en-dessous de l'inflation, situation qui se traduit par une perte de pouvoir d'achat.





Un paradoxe apparent que le Cercle de l'épargne, cité par Reuters, explique "par le maintien des incertitudes économiques et sociales". En clair, une incertitude des Français quant à la poursuite des efforts en matière de pouvoir d'achat. "Les ménages restent sur leurs gardes et ont tendance à différer leurs achats durables", poursuit Philippe Crevel, le directeur de ce think tank.





