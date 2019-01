Ce 1er janvier marque les 20 ans de l'euro. David Ravier nous fournit les détails sur les expressions toutes faites et les clichés autour de la monnaie. En ce qui concerne "le coût de la vie a augmenté avec l'euro", la question du pouvoir d'achat est fortement remise en cause. D'ailleurs, ce n'est pas forcément le passage à l'euro qui a fait augmenté les prix mais l'envolée du coût de certains produits notamment les matières premières. Pour l'affirmation "les entreprises sont moins compétitives à cause de l'euro", cela dépend du poids de la société dans la zone euro. Quid des autres expressions ?



Ce mardi 1er janvier 2019, David Ravier, dans sa chronique "L'éco", lève le voile sur les clichés autour de l'euro. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 01/01/2019 présentée par Benjamin Cruard sur LCI.