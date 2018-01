Les agendas 2018 entrent en scène

Bien que les agendas numériques soient de plus en plus en vogue, la version papier garde certains avantages : faire des ratures pour mettre en évidence des changements ou y glisser des documents. Le choix du bon agenda est crucial, sa taille compte pour beaucoup en fonction de son utilité. Certains choisiront les petits pour qu'il rentrent dans un sac, d'autres choisiront les plus grands pour pouvoir y mettre un maximum de notes. Selon sa taille, le prix varie de cinq à quinze euros. Mise à part le format, la reliure est aussi un critère de choix : les spirales sont pratiques mais fragiles, tandis que les reliures classiques ne broncheront pas sur une année.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.