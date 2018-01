Les appareils ménagers sont-ils aussi solides qu'avant ?

En Gironde, quatre Français sur cinq achèteraient du neuf quand un de leurs appareils ménagers tombe en panne. Et pourtant les réparations sont possibles, mais le prix des pièces détachées n'est pas donné. Si certaines marques ont baissé en qualité de matériaux de fabrication, d'autres misent encore sur la robustesse. D'ailleurs, une extension gratuite de garantie de deux ans est proposée par les vendeurs depuis 2016 sur tous les appareils.



