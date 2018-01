Les avis de consommateurs en ligne sont plus encadrés depuis le 1er janvier : la chasse aux bidonnages est lancée

Sauf que ces avis ne sont pas toujours fiables. On s’en doutait un peu, plusieurs enquêtes (ici, ici et ici) ayant notamment permis de se méfier de ces avis, mais en octobre dernier, un rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est venu y associer des chiffres : plus d’un tiers des avis publiés sur internet seraient frauduleux. Les enquêteurs ont notamment pu constater que certains professionnels se faisaient passer pour des consommateurs. Le tout pour valoriser, de manière déloyale, leur entreprise. Un comportement qui se produirait en particulier dans le secteur de l’hôtellerie, dans certains organismes de formation mais aussi dans les services entre particuliers.





La loi pour une République numérique, élaborée en octobre 2016, entendait notamment imposer plus de loyauté et de transparence aux plateformes numériques. Et dans ce cadre, un décret, entré en vigueur le 1er janvier 2018, vise à renforcer la règlementation. Jusqu’à son vote, existait une certification, la norme NF Z 74-501. Sa présence sur un site garantissait au consommateur que les avis déposés l’avaient été par des clients identifiés. Mais aussi que cet avis n’avait pas été modifié par un professionnel. Il ne permettait toutefois pas de garantir que les avis eux-mêmes étaient certifiés... D'autant que cette norme était facultative, comme le soulignait déjà en 2013 l'association 60 Millions de consommateurs.