Les baskets, un marché qui vaut de l'or

Les baskets, ces stars des années 80 font leur grand retour. Le marché est en pleine croissance, plus 5% par an. Pour séduire les clients, les fabricants misent sur des modèles très étonnants: à paillettes, dorés, personnalisés... En effet, leur objectif est de sortir le modèle le plus tendance car les utilisateurs de baskets sont de plus en plus nombreux.



