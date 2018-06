Les cahiers de vacances, un des produits phares de l'été

Sur les 20 meilleures ventes de l'été, les cahiers de vacances en représentent la moitié. Didactiques et ludiques, ils séduisent toutes les générations. D’ailleurs, ces cahiers n'ont cessé d'évoluer au fil des années. Une majorité d'enfants s'y plient de bonne grâce, mais seul un sur quatre parvient à terminer son cahier de vacances.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.