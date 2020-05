Les cigarettes mentholées interdites à la vente

La nouvelle législation sur le tabac votée en 2014 et mise en oeuvre depuis 2016 prévoyait de longue date la disparition des cigarettes aromatisées, dont les mentholées. Elles représentaient 5% de part de marché en 2012, en hausse constante depuis le début du 21è siècle, une source d'inquiétude pour les législateurs. En 2018, leur part de marché était toujours de 5%. Après quatre années de retrait progressif, leur interdiction de vente s'applique à partir de de mercredi dans toute l'Union européenne.

Les études scientifiques ont montré que les arômes, comme le menthol, facilitent l'inhalation et peuvent jouer un rôle d'initiation au tabac chez les jeunes. Elles ont aussi été associées à une plus grande addiction. Ce type de cigarettes est encore bien plus populaire en Europe de l'Est.