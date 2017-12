Les commerçants s'activent pour Noël

Noël est une période intense pour les bouchers et les pâtissiers. Pour Hugo Desnoyer, artisan boucher à Paris, elle représente trois semaines de chiffre d'affaires en quatre jours. Il doit préparer plus de 600 commandes pour les fêtes, dont principalement des volailles. Christophe Adam, artisan pâtissier chez "L'Éclair de Génie" à Paris, lui, assure la finition des bûches avec toute son équipe.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.