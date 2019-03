Les conséquences fâcheuses du prélèvement à la source

Dans le cadre de l'application de la retenue à la source, des modalités particulières de prélèvement ont été mises en place pour tous les salariés et même pour les travailleurs frontaliers allemands. Toutefois, ces derniers sont imposés en même temps dans les deux pays. Une situation qu'ils jugent intenable.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.