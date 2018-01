Les contrôles des produits Lactalis ont été renforcés

Malgré le retrait des produits Lactalis sur le marché, certaines grandes surfaces en vendent encore. Les acteurs de la grande distribution se sont ainsi engagés à un contrôle systématique en caisse. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a également annoncé un renforcement des contrôles par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).



