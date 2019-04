Les déclarations de revenus se font désormais obligatoirement sur Internet

Chaque contribuable a commencé à recevoir sa déclaration de revenus 2018. Il est désormais obligatoire de la renvoyer par Internet sauf dans les zones blanches. La date butoir est fixée entre le 21 mai et le 4 juin 2019 selon les départements.



