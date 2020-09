Les dépenses de santé augmentent... mais le reste à charge des ménages baisse

208 milliards d'euros : c'est le montant total des dépenses de santé effectuées l'an dernier en France. Cette somme est en progression de 2,1% par rapport à 2018, selon un bilan annuel publié ce mardi 15 septembre par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), un organisme rattaché au ministère des Solidarités et de la Santé.

A l'échelle individuelle, cela représente un montant moyen de 3.102 euros par habitant et par an dépensés pour des soins et des biens médicaux (y compris les médicaments), dont une grande partie est remboursée par la Sécurité sociale et les mutuelles.