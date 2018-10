Les dons aux associations sont en baisse : pourtant, un coup de pouce fiscal existe pour vous inciter à faire un geste

Plus de la moitié des Français déclarent donner aux associations et aux fondations. Ils sont cependant un peu moins nombreux que l'an dernier à soutenir financièrement une cause : 56% disent le faire (contre 58% un an plus tôt), selon une étude Kantar Public réalisée au printemps et dévoilée ce lundi 1er octobre 2018 par France Générosités, qui regroupe 95 entités faisant appel à la générosité. Le montant reste quant à lui stable d'une année sur l'autre et 42% des donateurs annoncent avoir versé au moins 50 euros.





Qu'il s'agisse de grands rendez-vous annuels comme le Sidaction, le Téléthon, les Restos du coeur ou d'actions humanitaires liées au contexte international, les sollicitations ne vous laissent pas indifférent. Pour aider les personnes en difficulté en France ou dans le monde, financer la recherche médicale ou mener des actions de prévention, vous donnez dans la mesure de vos moyens. Et afin de vous inciter à aider encore un peu plus, l'Etat vous donne un coup de pouce fiscal. Voici le point sur les avantages offerts à ceux qui donnent :