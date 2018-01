Les fiches de paie et factures électroniques sont-elles vraiment plus écolo que leur version papier ?

Au fil des ans, notre boîte aux lettres est de moins en moins sollicitée. Si les prospectus y sont, certes, toujours aussi nombreux, les lettres s'y font de plus en plus rares. Parmi les absents les plus récurrents : les fiches de paie et les factures, qui ont quasiment disparu. Les entreprises se laissant de plus en plus tenter par la dématérialisation. Les salariés et clients ont donc désormais accès à leurs documents directement par mail ou depuis une plateforme de stockage en ligne. Mais cette disparition du papier se fait-elle vraiment au profit de l'environnement ?