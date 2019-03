Les frais bancaires baissent enfin... un petit peu

On se plaint toujours que les frais bancaires n'arrêtent pas d'augmenter. Pour 2019, ce ne sera pas le cas puisqu'ils passent de 217,30 euros à 215,10 euros en moyenne, une première depuis trois ans, selon une étude publiée ce lundi 25 mars par Panorabanques. Et les Gilets jaunes y sont un peu pour quelque chose. Les banques ont en effet été poliment, mais fermement, invitées à faire des efforts par le gouvernement. Cette baisse dans les tarifs va profiter en premier lieu aux plus modestes.





Selon le comparateur de banques, ce petit repli s'explique avant tout par la diminution du prix de gestion des comptes sur Internet et l'apparition de nouvelles formules complètes plus abordables, dont voici quelques illustrations :





• Les frais d'abonnement pour l'accès en ligne ne sont désormais facturés qu'à 3% des Français contre 11% l'an dernier. Par exemple, l'enseigne Crédit Mutuel propose ce service gratuitement (12 euros par an auparavant). Lorsqu’il est facturé, ce service coûte en moyenne 27,70 euros. A noter qu'aucune banque en ligne ne le facture.





• Le contenu et les tarifs des "packages" ont été modifiés par les enseignes pour les rendre plus attractifs. Par exemple, Sobrio de Société Générale (82,80 euros avec une carte classique), lancé en avril 2018, a remplacé l'ancien pack Jazz (102 euros). A noter toutefois que certains produits peu utilisés auparavant inclus ne le sont plus comme les oppositions sur chèque pour perte ou vol ou la délivrance d'un chèque de banque par an.