Les Français accros à la dette !

L'endettement des ménages et des entreprises s'accélère dans l'Hexagone avec 133,2% du PIB au premier trimestre 2019, soit cinq points de plus en un an. Pour cause, les fameux taux bas qui incitent les particuliers à acheter un logement et les sociétés à se financer à cinq ans à un taux juste au-dessus de 1%. À cela s'ajoutent les banques qui favorisent les prêts afin de compenser leur marge en raison de ces taux bas. Comment interpréter ce fort taux d'endettement ? Quid des avantages ? Quelles peuvent être les conséquences ?



