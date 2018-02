Les Français consomment moins mais mieux

Notre modèle de société de consommation est de plus en plus remis en cause. Les clients boudent les soldes et certains hypermarchés stagnent en terme de croissance. Les signaux se multiplient ces dernières années. Un changement de comportement qui traduit peut-être une prise de conscience.



