Les Français détiennent en moyenne 14 000 euros sur leurs comptes courants

Les ménages détiennent en moyenne 14 000 euros sur leurs comptes courants. Les placements comme le Livret A sont de moins en moins intéressants. En cinq ans, son taux est passé de 2,25 % à 0,75 %. Le montant des sommes qui restent stockés sur les comptes-chèques ne cesse d'augmenter, alors que cet argent ne rapporte absolument rien. Beaucoup d'entre nous ne voient plus l'utilité de placer de l’argent.



