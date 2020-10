Les Français épargnent… mais paient à crédit : comment expliquer ce paradoxe ?

Acheter à crédit plutôt que payer "cash" : une tendance déjà observée pendant le confinement et qui se confirme aujourd'hui. Selon une étude de Cofidis, près de la moitié des Français déclarent préférer souscrire un crédit à la consommation plutôt que puiser dans leur épargne.

Et ce, alors que les taux d'épargne sont au plus haut. Depuis le mois de mars et le début de la crise sanitaire, les Français ont mis de côté quelque 26 milliards d'euros, soit presque 20% de plus que l’an dernier à la même période. "Vous avez d’un côté des Français plutôt aisés qui par stratégie financière vont plutôt profiter des taux bas et ainsi laisser leur épargne fructifier avec des taux plutôt intéressants. Et de l’autre, des Français qui vont souscrire à des crédits mais plutôt pour des petits montants et sur une courte période pour palier à la baisse de leur pouvoir d’achat", explique Mathieu Escarpit, directeur marketing Cofidis.

Un comportement bien connu en temps de crise. "Les gens veulent consommer tout en conservant leur épargne en vue d’éventuels soucis financiers ou de problème de santé", décrypte Mathieu Escarpit. Un phénomène que l’on observe notamment parmi les catégories les plus fragiles. Parmi eux, 30% des personnes interrogées déclarent y songer, selon l'étude de Cofidis.