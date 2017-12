Les Français font leurs dernières courses pour le repas du réveillon de Noël

Il ne reste plus qu'un jour avant le grand repas du réveillon de Noël. Huîtres, saumons fumés, bûches... On met les petits plats dans les grands pour ce week-end festif. C'était l'effervescence chez les commerçants ce samedi 23 décembre. Nos équipes se sont notamment rendues à Lille. En cette veille de Noël, il est devenu difficile de se frayer un chemin dans les rues piétonnes lilloises. Des foules de gourmands s'amassent devant les vitrines et s'arment de patience pour acheter un dessert.



