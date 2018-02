Les Français préfèrent les yaourts artisanaux

Le yaourt est l'un des produits les plus consommés par les Français. En moyenne, une personne achète près de 240 pots par an. Sur le marché, il y a deux tendances : les yaourts des marques industrielles d'un côté, et de l'autre, ceux des petites laiteries locales. Bien que ces derniers coûtent deux fois plus cher, force est de constater qu'ils disparaissent beaucoup plus vite des rayons que leurs voisins de grandes marques. De plus en plus de consommateurs sont attirés par le côté artisanal du produit et préfèrent soutenir davantage les petits producteurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.