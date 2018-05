Les fruits et légumes d'été arrivent doucement sur le marché de Pont-l'Évêque

Avec les beaux jours, les fruits et les légumes d'été sont de retour sur les étals du marché de Pont-l'Évêque. A moins de sept euros le kilo, le melon attire de nouveau les gourmands. Côté fraises, la saison commence doucement. On trouve également de plus en plus de tomates de couleur, d'asperges vertes et de radis. Mais pour préparer tous les plats d'été, il va falloir patienter un peu.



