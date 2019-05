Les impôts locaux baissent-ils vraiment ?

C'est une première en dix ans. En 2019, départements, communautés de communes et communes ont décidé de baisser un peu les taux des impôts locaux, de moins de 0,3 % en moyenne. Un taux d'imposition calculé à partir de la valeur locative des biens, qui augmente cette année. Les maires ont-ils voulu satisfaire leurs concitoyens, à un an des municipales ?



