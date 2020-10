Les jouets vont-ils coûter plus cher à cause d'une nouvelle taxe de 3% ?

Les jouets coûteront-ils bientôt plus cher ? Selon une information dévoilée par RTL lundi 12 octobre, une éco-contribution de 3% à la charge des fabricants devrait s'appliquer dès janvier 2022 sur chaque vente. C'est en tout cas le souhait du gouvernement pour financer la collecte, le tri et le recyclage de ces produits une fois arrivés en fin de vie. Une telle taxe est déjà en place pour les piles ou les médicaments.

Selon RTL, les fabricants ne cachent en tout cas pas leur intention de répercuter cette potentielle éco-contribution sur le consommateur. Afin de déterminer leur future politique tarifaire, les professionnels comptent chiffrer le coût de la mesure.

Le chiffre d'affaires du marché du jouet représentant 3,5 milliards d'euros par an, la somme récupérée via cette possible contribution avoisinerait les 10,5 millions d'euros par an, selon les calculs de la radio. La marque Smoby a par exemple calculé que dans son cas cette dépense supplémentaire pourrait remettre en question soixante postes et empêcher des investissements.