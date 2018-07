Les maillots deux étoiles font fureur

Dans la soirée du 15 juillet 2018, les 1 500 maillots deux étoiles en vente sur les Champs-Élysées ont été liquidés très rapidement. Ces maillots collectors font fureur et les magasins sont en rupture de stock. Entre tristesse et compréhension, les supporters à la quête de la deuxième étoile doivent s'armer de patience et attendre jusqu'au mois d'août pour en trouver.



