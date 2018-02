Les petits plats pour bébés sont-ils bons pour leur santé ?

Nos bébés consomment chacun près de 200 kg de lait et de petits pots par an, soit quatre fois plus qu'aux États-Unis. Ces petits plats préparés et crèmes desserts occupent des rayons entiers dans les supermarchés. Des recettes que l'on pourrait croire de meilleure qualité que nos plats pour adultes. Mais pour la santé du bébé, ne vaut-il pas mieux cuisiner soi-même, plutôt que d'acheter des plats préparés ?



