Les prix des carburants toujours à la hausse

Les prix du carburant à la pompe continuent de grimper et ont atteint un plus haut depuis 2013. Une situation incompréhensible d'autant plus que les prix du pétrole baissent à cause des tensions commerciales et du ralentissement général dans plusieurs pays. Un coup dur pour le pouvoir d'achat des ménages français. La hausse des prix du carburant fait-t-il changer le mode de consommation des Français ? Quel impact sur les achats de voiture ?



Ce mardi 28 mai 2019, Claire Fournier, dans sa chronique "L'éco", parle de la hausse des prix du carburant. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 28/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.