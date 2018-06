Les producteurs commencent à vendre des fruits de saison sur les bords de route

Dans le sud ouest du pays, on commence à trouver les fruits de saison sur les bords de route. Les producteurs en vendent dans de petites cabanes de bois, des installations qui marquent l'arrivée de la période estivale. Les abricots sont vendus à trois euros cinquante le kilo et la cagette de pêches à onze euros. Dans le Quercy, Frédéric Valette vend toute sa production en bord de route, soit plus de 40 tonnes de fruits.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.