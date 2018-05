Les produits bio se vendent bien malgré leur prix

Dans les enseignes ou sur les étals des marchés, les produits bio s'alignent aux côtés des autres articles. Leur prix est certes nettement plus élevé, mais ne rechigne pas pour autant certains consommateurs. En effet, si certains préfèrent opter pour les fruits et légumes de l'agriculture biologique, par souci de santé, d'autres n'en tiennent pas rigueur à cause des tarifs. Par ailleurs, les produits bio tendent à se démocratiser, puisque trois quarts des Français en consomment une fois par mois malgré leur prix.



