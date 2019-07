Les retraites-chapeau enfin encadrées !

Les retraites-chapeau des patrons des grands groupes sont parfois choquantes. Des sommes astronomiques qui nourrissent la détestation des salariés envers leurs dirigeants. L'encadrement de ce dispositif fait l'objet d'un projet d'amendement présenté au Conseil des ministres ce mercredi. Celui-ci prévoit de limiter les droits de la rémunération annuelle à 3% et des rémunérations cumulées tout au long d'une carrière à 30%. Il faudra également avoir justifié d'une performance de résultats d'entreprises. Cet outil de recrutement et de fidélisation de hauts cadres, très répandu au pays, concerne un million de salariés et de retraités.



