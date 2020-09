Les secrets du hard discount pour vendre à bas prix

Comment le hard discount s'est-il imposé dans le paysage français ? Depuis des années, les enseignes et les magasins se multiplient dans l'Hexagone. Et les clients sont toujours au rendez-vous. Comment expliquer un tel phénomène ? Les caméras du JT de TF1 ont tenté de déchiffrer la tendance. Le premier atout qui fait craquer le consommateur est le prix. Le secret des enseignes hard discount pour proposer ces produits au prix imbattable réside dans les invendus, comme l'explique à TF1 Fatiha Zaoui, directrice réseau de l'enseigne KLO, prenant pour exemple des dosettes de café. "Un fournisseur a un surplus de stock, il souhaite s'en débarrasser, nous on l'achète à moindre coût et ça nous permet de le proposer 1 euro moins cher que sur le marché", détaille-t-elle. Et pour obtenir le prix le plus bas, certains produits sont importés... depuis l'Asie.

Produits du quotidien, de l’hygiène à l’alimentaire, textile... il y en a pour tous les goûts. Impossible de repartir les mains vides ! "Les enseignes de discount ont repris la règle historique du commerce : faire venir le client pour 1 produit et lui en vendre 10", explique Olivier Dauvers, spécialiste de la consommation qui tient le site internet Le Web Grande Conso.