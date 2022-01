Les sociétés d'autoroute se font-elles "beaucoup d'argent au détriment du pouvoir d'achat des Français" ?

Cette question épineuse a fait l'objet de nombreux rapports, plus officiels les uns que les autres. En 2013, la Cour des comptes a rendu public ses travaux sur les "relations entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes". En 2014, l'Autorité de la Concurrence dénonçait quant à elle la rente de ces sociétés, formulant à cette occasion 13 recommandations pour une meilleure régulation des tarifs de péages. Mais le plus récent et le plus complet est un rapport publié le 16 septembre 2020.

À l'occasion d'une enquête parlementaire longue de neuf mois, la Commission d'enquête sur les concessions autoroutières a auditionné une vingtaine d'acteurs, avant comme après le confinement, "pour recueillir les explications, les observations et les points de vue tant des acteurs historiques que des acteurs actuels du dossier autoroutier". Résultat, 333 pages de données. Parmi elles, le compte d'exploitation de ces sociétés autoroutières, et notamment les dividendes distribués par les sociétés concessionnaires d'autoroutes dites "historiques", qui représentent 90% du réseau autoroutier.