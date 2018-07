Les soldes arrivent à point nommé dans les villages de marques

Ouvert le 18 mai dernier en Isère, "The Village" est un endroit particulier. On se croirait à Dubaï et à Las Vegas et pourtant, il s'agit d'un complexe luxueux de magasins à prix réduits. Depuis son ouverture, il a accueilli près de 750 000 visiteurs. Avec le début des soldes, les responsables en attendent 150 000 par jour. Sur place, de nombreuses marques de luxe qui proposent de produits à prix d'usine, avec bien sûr les remises en période de solde. De quoi faire de bonnes affaires. Non loin de là, on retrouve Marques Avenue, qui existe depuis 20 ans. Le concept est le même, mais cette fois-ci les collections datent de l'an passé. Un détail qui ne freine pas les clients pour autant.



