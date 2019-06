Les soldes d'été débutent le 26 juin

Les magasins se préparent au coup d'envoi des soldes d'été. Les inscriptions -10%, - 20%, - 30% et - 50% envahiront les vitrines des commerces à partir du 26 juin 2019. Pour l'occasion, les vendeurs ont pris soin d'organiser leurs articles en étiquetant chaque produit en fonction des réductions. Les consommateurs, quant à eux, font déjà des repérages pour dénicher les produits de qualité qu'ils pourraient acheter moins cher.



