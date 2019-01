Les soldes d'hiver : un moment très attendu des commerçants

Les commerçants se préparent aux soldes d'hiver, qui débuteront le 9 janvier 2019 et dureront six semaines. A Nantes, une vendeuse de chaussures a fermé son magasin durant deux jours pour procéder aux rabais des prix de ses marchandises. Les stocks se sont empilés, faute d'acheteurs. Le mouvement des Gilets jaunes en étant la cause. Pour compenser les pertes et espérer vendre le plus de produits, les commerçants baissent leurs tarifs jusqu'à 50% du prix initial.





